Cristiano Ronaldo'dan 'tehdit' iddialarına flaş açıklama: Dış güçlerin ayıramayacağı bir takımız

08 Aralık 2022 Perşembe, 16:50

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale kalan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımladı.

Portekizli yıldız açıklamasında, "Dış güçler tarafından parçalanamayacak kadar yakın bir takımız Düşmanın kendisini korkutmasına izin vermeyecek kadar cesur bir ulusuz. Hayalimiz için sonuna kadar savaşacağız. Bize inanın" ifadelerine yer verdi.

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!???? pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

NE OLMUŞTU?

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 gibi net bir skorla yenip çeyrek final bileti alırken; Cristiano Ronaldo maça yedek başlamıştı.

Ronaldo'nun yerine oyuna başlayan Gonçalo Ramos, hat-trick ile yıldızlaşsa da; Portekiz basınında yer alan haberlerde 37 yaşındaki oyuncunun kampı terk etmekle tehdit ettiği iddia edilmişti. Portekiz Futbol Federasyonu ise bu haberleri yalanlamıştı.