Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ın geleceği hakkında açıklama!

Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr, gündemden düşmüyor.

İngiliz ekibi, Senegalli futbolcu için Liverpool'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla 28 yaşındaki futbolcu için, Avrupa'dan bir takıma gitme ihtimali kalmadı. Transfer döneminde daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen Sarr için Türkiye ve Suudi Arabistan gibi transferin açık olduğu ülkelere transfer ise hala mümkün duruyor.

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ismaila Sarr ile ilgili konuştu. Sage, Sarr'ın sakatlığının devam ettiğini ve Fulham maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

"İYİLEŞMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Pierre Sage, "Şu anda sakatlığı var ve iyileşmek için zamana ihtiyacı var" dedi.

Sarr'ın geleceğiyle ilgili konuşan Fransız teknik direktör, "O hala bizim oyuncumuz ve ondan çok memnunuz" dedi.

Sarr'ın Liverpool'a gerçekleşmeyen transferinin ardından Crystal Palace'a odaklanması gerektiğini söyleyen Pierre Sage, "Bunu kesinlikle kabullenmesi gerekiyor çünkü bilirsiniz, Liverpool gibi bir kulüpte oynamak birçok oyuncu için bir hayaldir. Bu harika bir fırsattı ama sonuçta işler yolunda gitmedi. İyi performans göstermek ve geçen yıl olduğu gibi goller atmak için yoluna devam etmesi gerekiyor" dedi.

Pierre Sage

OCAK AYINDA AYRILACAK MI?

Ismaila Sarr için ara transfer döneminde ayrılık ihtimali olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Sage, "Ocak ayında transfer mi? Ayrılacağını sanmıyorum. Avrupa kadrosuyla ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. Bu turnuvalarda yer alırken takımda değişiklik yapmak zordur" sözlerini sarf etti.

Ismaila Sarr, bu sezon sakatlığı nedeniyle Crystal Palace'ta forma giyemedi.