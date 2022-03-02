CSKA Moskova'da ayrılıklar sürüyor
Ukrayna ve Rusya arasındaki olaylar sebebiyle takımdaki yıldızlarını bir bir kaybeden CSKA Moskova'ya bir kötü haber daha geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre deneyimli oyun kurucu Daniel Hackett da takımdan ayrılan isimlere eklendi.
Rusya'nın CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 6 oyuncusunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Son olarak İtalyan Daniel Hackett da, Gürcü Tornike Shengelia, Danimarkalı Iffe Lundberg, Litvanyalı Marius Grigonis, Alman Johannes Voigtmann ve Rus Joel Bolomboy gibi CSKA Moskova'dan ayrılma kararı aldı.
Rus kulübünden yapılan açıklamada, "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor. Oyuncu anlaşmalarının durumu, Avrupa'daki siyasi ve sportif ortam normale döndüğünde çözülecek." ifadeleri kullanıldı.
Rus takımlarının THY Avrupa Ligi'ne katılımı askıya alındı. THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, bu sezon 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunun 6. basamağında bulunuyordu.
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