CSKA'da Yusuf Yazıcı şov!

05 Mart 2022 Cumartesi, 21:10

Rusya Ligi'nde CSKA Moskova, kendi sahasında Nizhny Novgorod ile karşı karşıya geldi.

Ligin 20. haftasında oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova, 90+6. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Rusya'ya transferinin ardından çıkışa geçen Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da 3 maçta, iki gol, iki asist yaptı.

Bu sonucun ardından CSKA Moskova 36 puana yükseldi. Nizhny Novgorod ise 22 puanda kaldı.