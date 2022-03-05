CSKA'da Yusuf Yazıcı şov!
CSKA Moskova, Nizhny Novgorod'u 90+6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Rusya Ligi'nde CSKA Moskova, kendi sahasında Nizhny Novgorod ile karşı karşıya geldi.
Ligin 20. haftasında oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova, 90+6. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Rusya'ya transferinin ardından çıkışa geçen Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da 3 maçta, iki gol, iki asist yaptı.
Bu sonucun ardından CSKA Moskova 36 puana yükseldi. Nizhny Novgorod ise 22 puanda kaldı.
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