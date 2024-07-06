Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın büyük Türk yürüyüşünde!
EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türk taraftarlar karşılaşma öncesi Almanya'da yürüyüş düzenledi.
A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda karşısında tur için sahaya çıkacak. TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Türk taraftarlar Berlin'de A Milli Takım'a destek yürüyüşü düzenledi.
30 BİN KİŞİ YER ALDI
Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın'ın aktardığına göre yürüyüşte 30 bin kişi yer aldı.
Polislerin geniş önlemler aldığı yürüyüşte direğe tırmanan Hollanda formalı bir taraftar önce ıslıklandı ardından eline Türk bayrağını alınca alkışlandı.
Spor Haberleri
- Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın büyük Türk yürüyüşünde
- Wilfried Zaha'dan transfer itirafı!
- Hatayspor'dan İtalyan devine transfer
- Fatih Terim'den Milli Takım sözleri
- Paris 2024 öncesi Rıza Kayaalp'ten üzücü haber!
- Erden Timur'dan Florya projesi için açıklama
- Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülü ne kadar?
- Türkiye - Hollanda maçı öncesi dostluk mesajları
- Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması
- Fenerbahçe, Dzeko'dan haber bekliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!
- 'Sinan Ateş davasında neler gördüm'
- Canlı yayınında 'bozkurt' işareti
- Yerlikaya, Soylu'nun bakanlık yaptığı tarihi işaret etti
- AKP'den kalma 16 kaçak yapı yıkıldı