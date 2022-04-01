Cumhuriyet’e konuşan F.Bahçe Divan Kurulu başkan adayı Uğur Dündar sağduyu çağrısı yaptı

01 Nisan 2022 Cuma, 07:00

Fenerbahçe camiasını seçim heyecanı sardı. 9 Nisan önemli gün. Kulüp yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı’nı seçecek. 4 aday (Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır) yoğun mesai harcıyorlar. Bütün adayların gönlünde başkan olmak yatıyor. 3 bine yakın kişi aidatlarını yatırdı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde oy kullanacak. Favorisi olmayan bir seçim. Ancak çekişme daha çok şimdiki başkan Vefa Küçük ile adaylardan Uğur Dündar arasında yaşanacak gibi görünüyor.

"BİZLER F.BAHÇE’NİN AKİL İNSANLARIYIZ"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan Uğur Dündar’la görüştüm. Bütün sorularıma içtenlikle yanıt verdi. Kendisi Aziz Yıldırım’ın ilk başkanlık dönemi olan 1999-2001 arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık görevini üstlenmişti. Dündar’a öncelikle Vefa Küçük’ün “Düelloya davet ediyorum” sözünü sordum. “Fenerbahçe kültüründe rövanş diye bir sözcük yoktur. Sadece hizmet yarışı vardır. Bizler Fenerbahçe’nin akil insanlarıyız. Kavgadan, düellodan, rövanştan bahsedersek çok ayıp ederiz” yanıtını verdi.

"DİVAN KURULU YETERİNCE İŞLEVSEL DEĞİL"

Dündar neden aday olduğunu açıklarken, “Ben 3 Mayıs’ta 115. yaşını gururla kutlayacağımız kulübümüzün 78 yıllık çok sıkı bir taraftarıyım. Fenerbahçelilik bize Kuvayı Milliye’den bu yana babadan oğula geçen çok değerli bir mirastır. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu kulübümüzün en yüksek rütbeli, Fenerbahçe’yi yakından tanıyan akil insanların danışma ortamı. Bir bakıma Fenerbahçe Cumhuriyeti’nin senatosu. Bu çok önemli organın yeterince işlevsel ve yetkin çalıştığını söylemek mümkün değil” dedi.

"FETÖ’DEN MEMLEKETİ KURTARAN GÜÇ"

Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirten Dündar, “FETÖ, devleti ve rejimi ele geçirmek üzere son hamlelerini yaparken onu al aşağı edip, elden gitmek üzere olan memleketi kurtaran muhteşem bir güç Fenerbahçe. 3 Temmuz 2011’de yekvücut olup o terör örgütüne karşı dimdik duran güç bugün bambaşka portre çiziyor. Dışarıya vermemiz gereken kavgayı içeride birbirimize karşı veriyoruz. Bizler tekrar bir ve bütün olmalıyız. Ayrışmayı değil bir arada olmayı desteklemeliyiz. Birbirimize omuz ve güç vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

"VEFA KÜÇÜK YALAN SÖYLÜYOR"

Yüksek Divan Kurulu başkan adayı ve mevcut başkan olan Vefa Küçük’ün kendisi hakkındaki “Uğur Dündar bir projedir” açıklamasıyla ilgili Dündar, “Değerli dostum Müjdat Gezen ile görüşmemiz oldu. Müjdat Gezen, ‘Benim skeç metni hazırlamama gerek yok. Vefa Küçük’ün seninle ilgili açıklamaları çok güzel skeç olur’ dedi. Vefa Küçük ne yazık ki yalan söylüyor. Vefa Küçük, bana ‘Aziz Yıldırım projesisin’ diyor. Vefa Küçük, Aziz Yıldırım döneminde Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu, o zaman proje Vefa Küçük” dedi.

"NE KOÇ’UN NE DE YILDIRIM’IN ADAYIYIM"





Uğur Dündar “3 Temmuz sürecinde camia olarak nelerle uğraştığımız ortada. Ve şimdi o dönemin zararlarını tazmin etmek için yönetimimiz birçok çalışma yapıyor. Bizler de bu konuda gerekli kamuoyunu oluşturmak için çalışmalar yapacağız” diye konuştu. Fenerbahçe’nin şampiyonluklarının sümen altı edilmesine göz yummayacaklarını belirten Dündar “Sayın Aziz Yıldırım geçmiş dönemin en değerli başkanıdır, benim dileğim sayın Ali Koç’un da geleceğimizin en değerli başkanı olmasıdır. Ben ne Aziz Yıldırım’ın ne de Ali Koç’un adayıyım” dedi.