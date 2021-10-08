Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri
Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, ön elemede Kazakistan'ı 9-8 yenerek çıktığı bütün maçları kazanmayı başardı.
Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri üçüncü maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Kazakistan'ı 9-8 mağlup etti.
Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon kentte devam ediyor.
Karışık çiftler kategorisinde Kazakistan ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 9-8 galip ayrılarak ön eleme yaptığı 4 maçı da kazanmayı başardı.
Ay-yıldızlılar, daha önce Slovakya'yı 12-1, Brezilya'yı 12-3 ve Nijerya'yı ise 14-0 yenmişti.
Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, yarın Portekiz ve Tayvan arasında oynanacak maçın galibiyle final müsabakası yapacak.
Akşam yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
Litvanya: 10 - Portekiz: 6, Belarus: 6 - Slovakya: 4, Brezilya: 8 - Nijerya: 1
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