Salah transferinde beklemeye geçen Beşiktaş'ta alternatif isimler gündeme gelmeye başladı. İddialara göre siyah-beyazlı takım Cyriaque Irie'yı gündemine aldı. Peki, Cyriaque Irie kimdir? Cyriaque Irie kaç yaşında, nereli? Cyriaque Irie hangi takımlarda oynadı?

CYRIAQUE IRIE KİMDİR?

Cyriaque Kalou Bi Irié, 20 Haziran 2005 yılında Fildişi Sahili'nin Vavoua şehrinde dünyaya geldi.

CYRIAQUE IRIE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Irie, 2023 yılında o sırada Championnat National'da mücadele eden Fransız kulübü Dijon'a imza attı. Kulüp için ilk maçına Ağustos 2023'te, Rouen'e karşı 0-0 berabere biten iç saha maçında, 79. dakikada Rayan Souici'nin yerine oyuna girerek çıktı.

AC Milan, Lens, Brentford ve Leicester City gibi birçok kulübün ilgisine rağmen Irie, Ligue 2 takımı Troyes'e 3 milyon Euro karşılığında imza attı.

Irie, 2025 yılında açıklanmayan bir ücret karşılığında Bundesliga ekibi SC Freiburg ile anlaştı.

Irie, hem Burkina Faso U20 hem de A Milli Takım için oynamaya çağrıldı. Haziran 2025'te Irie, Zimbabve'ye karşı 2-0'lık dostluk maçında ilk A Milli golünü attı.