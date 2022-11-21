Dünya Kupası başladı, Enner Valencia yıldızlaştı: Ekvador Katar'ı 2-0 mağlup etti
Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisine galibiyeti getiren goller, Fenerbahçe'de forma giyen kaptan Enner Valencia'dan geldi.
Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisine galibiyeti getiren goller, Fenerbahçe'de forma giyen kaptan Enner Valencia'dan geldi.
Ekvador'un maçın başında Enner Valencia'yla bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Enner Valencia, Ekvador'un 16. dakikada kendisinin ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Daha sonra da 31. dakikada attığı kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Ekvador'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Enner Valencia 77. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı, Güney Amerika temsilcisi böylece Katar'daki turnuvaya galibiyetle başlamış oldu ve A Grubu'nda liderliğe yükseldi.
Enner Valencia, maçın en iyi oyuncusu seçildi.
İlk kez ev sahibi ülke açılış maçını kaybetti
Katar ise Dünya Kupası'nın tarihinde açılış maçında kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu.
A Grubu'nun diğer maçında Pazartesi günü Hollanda ile Senegal karşı karşıya gelecek.
32 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.
Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.
Dünya Kupası'nda Pazartesi gününün maç programı ise şöyle
- TSİ 16:00 İngiltere-İran (B Grubu)
- TSİ 19:00 Hollanda-Senegal (A Grubu)
- TSİ 22:00 Galler-ABD (B Grubu)
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