23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:08

Getty Images Suudi Arabistan'ın dünkü zaferi herkesi şaşırttı.

Pazar günü başlayan 2022 Katar Dünya Kupası'nın ilk büyük sürprizi, Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 yenmesiyle oldu.

Dünya sıralamasında 53. sırada yer alan Suudi Arabistan, kupanın favorileri arasındaki Arjantin'i yendi.

Messi'nin attığı ilk golün ardından Arjantin üç gol daha attı ancak bu goller ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Suudi tarafıysa ikinci yarının başında Alsheri'nin attığı golle skoru eşitledi. Bunu 53. dakikada Aldawsari'nin attığı gol izledi.

Bu gibi beklentileri ters düz eden sürprizler Dünya Kupası'nı daha özel kılıyor.

BBC'den Gary Lineker, Alan Shearer ve Micah Richards, Günün Maçı programında bu konuyu tartıştı ve Dünya Kupası maçlarında yaşanan bu özel anları derledi.

Güney Kore, İtalya'yı 2002'de 2-1 yendi

Güney Kore, 2002 Dünya Kupası'nda İtalya'yı, Ahn Jung-hwan'ın uzatmalarda attığı altın golle 2-1 yendi.

İşin garip tarafı Jung-hwan, o sırada İtalyan Perugia kulübünde forma giyiyordu.

Gianluigi Buffon, Paolo Maldini ve Alessandro del Piero gibi yıldızlarla dolu Gökmavililer kupadan elendi.

Lineker: Bu büyük bir şoktu ve inanılmaz bir maçtı.

Richards: Güney Kore oldukça iyi olsa da bu büyük bir şoktu.

Getty Images Turnuvanın ev sahiplerinden Güney Kore, İtalya'yı yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Hollanda 2014'te İspanya'yı 5-1 yendi

2010 Dünya Kupası’nın iki finalisti Hollanda ile İspanya, 2014'teki grup maçında karşı karşıya geldi.

Brezilya'da oynanan maçta Hollanda rakibini 5-1 mağlup etti ve kupanın rövanşını aldı.

Bu, bir Dünya Kupası'nda son şampiyonun aldığı en büyük yenilgi oldu.

Getty Images İspanya o gün 51 yıl sonra ilk kez kalesinde beş ve daha fazla gol gördü.

Doğu Almanya'nın 1974'te Batı Almanya'yı 1-0 mağlup etmesi

Kaptan Franz Beckenbauer'li, Alman futbolunun en iyi golcüleri arasında gösterilen Gerd Muller'in de aralarında bulunduğu Batı Almanya, Doğu Amanya'ya karşı favori olarak gösteriliyordu.

Batı Almanya aynı zamanda turnuvanın ev sahibiydi.

Ancak Jurgen Sparwasser'in golüyle Doğu Almanya inanılmaz bir zafere imza attı.

Lineker: Batı Almanya o günlerde çok güçlüydü ve ev sahipliği yaptığı turnuvanın da şampiyonu oldu. Bu nedenle şoke edici bir yenilgiydi.

Getty Images 1974 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma, Doğu Almanya ve Batı Almanya'nın karşı karşıya geldiği tek maçtı.

Senegal'in Fransa karşısındaki 1-0'lık galibiyeti

Başka bir turnuva açılışı ve başka bir şok yenilgi.

Papa Bouba Diop'un golü, 2002 Kore/Japonya Dünya Kupası'nı büyük sürprizle başlattı.

Senegal çeyrek finale kadar ilerlerken Fransa ancak bir puan alabildi ve gruptan çıkamadı.

Getty Images Senegalli El-Hadji Diouf maçtan sadece 24 saat sonra Liverpool'a transfer oldu.

İskoçya'nın Hollanda'yı 1978'de 3-2 yenmesi

Archie Gemmill, Dünya Kupası'nda tüm zamanların en iyi gollerinden birine imza attı.

Bu gol, İskoçya'nın 1978'de Arjantin'de düzenlenen turnuvada Hollanda'ya karşı galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

İskoçya'nın 2-1 ileride götürdüğü maçta Gemmill'in üç Hollandalı savunma oyuncusunu geçerek attığı gol maçın kaderini değiştirdi.

Getty Images İskoçya Hollanda'ya karşı zaferine rağmen turnuvada ilerleyemedi.

İspanya'nın İsviçre'ye 1-0 yenilmesi

İspanya 2010 Dünya Kupası'na Avrupa şampiyonu ve turnuvanın favorisi olarak gitti. Ancak Güney Afrika'daki şampiyonaya olabilecek en kötü şekilde başladı ve İsviçre'ye 1-0 yenildi.

Getty Images İ?sviçre'ye yenilen İspanya, bu mağlubiyete sonraki altı maçı yenerek cevap verdi.

ABD'nin İngiltere'yi 1950 yılında 1-0 yenmesi

İngiltere 1950 yılında Brezilya'ya Dünya Kupası için geldiğinde turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor ve amatör, yarı profesyonel ABD'yi ezip geçeceği düşünülüyordu.

Ancak Haiti doğumlu, muhasebe öğrencisi ve aynı zamanda Brooklyn'de bir restoranda komi olarak çalışan Joe Gaetjens, tarihin en imkansız zaferlerinden birine imza atacak golü kaleye gönderdi.

Lineker: İngiltere'nin Billy Wright, Stan Mortensen ve Tom Finney gibi isimleri vardı. Turu geçemeyen İngiltere evine büyük bir utançla döndü.

Getty Images İngiltere bir zafer ve iki yenilginin ardından gruptan elendi.

Arjantin'in 1990'da Kamerun'a 1-0 yenilmesi

Meksika'da Diego Maradona'yla Dünya Kupası şampiyonu olduktan dört yıl sonra Arjantin, 1990 yılı açılış maçında Kamerun'a yenilerek herkesi şok etti.

Francois Omam-Biyik'ın ikinci yarı takımını öne geçiren golü zafer için yeterliydi.

Shearer: Bu, Milano'nun mucizesiydi.

Lineker: Kamerun şaşaalı bir futbol takımıydı. Güzel ve akıllıca futbol oynadılar.

Getty Images Kamerun 1990 İtalya Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

İspanya'nın 1982'de Kuzey İrlanda'ya 1-0 yenilmesi

Ev sahibi İspanya'nın gruptan çıkmak için zafere ihtiyacı vardı. Ancak Gerry Armstrong'un ikinci yarının başında attığı gol, Kuzey İrlanda'nın en büyük zaferlerinden birini garantiledi. Daha da dikkat çekici olan taraf, Mal Donaghy'nin oyun dışı kalmasıyla ikinci yarının çoğunu 10 kişi oynamış olmalarıydı.

Shearer: Kuzey İrlanda'nın İspanya'yı yenmesi imkansızdı. Son yarım saati de 10 kişi oynadılar.

Lineker: Bu Gerry Armstrong'un hayatını değiştirdi.

BBC Gerry Armstrong (sağda)

İtalya'nın 1966'da Kuzey Kore'ye 1-0 yenilmesi

1966 Dünya Kupası'nın favorileri arasındaki İtalya milli takımı, Kuzey Kore'yi yenerek çeyrek finale çıkmayı bekliyordu. Ancak Pak Doo-ik'in golü, onların yerine Kuzey Kore'yi tur atlatırken İtalya turnuvaya erken veda etti.