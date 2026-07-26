Daniele Santarelli'den eleştirilere sert yanıt: 'Bazen doğru bazen yanlış karar veriyorum ama...'

2026 FIVB Milletler Ligi finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye, voleybolda Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bunu söylemek istemezdim ama insanların benimle, kararlarımla ve yaptıklarımla ilgili çok fazla konuştuğunu düşünüyorum."

"Benim işimin gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bazen doğru karar veriyorum, bazen yanlış karar verebiliyorum. Ama her zaman takım ve oyuncular için en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"HERKES BENİ ELEŞTİRDİ AMA..."

"Sonuçta bir altın madalya daha kazandık. Bu Türk voleybolu için çok büyük bir başarı. Sürekli zirvede kalıyoruz. Çok güçlü bir takımı yendik. Dün de çok güçlü bir rakibi çok iyi voleybol oynayarak mağlup ettik. Kanada karşısında çok iyi oynadık. Turnuva boyunca sürekli gelişim gösterdik."

"İlk hafta oyuncu rotasyonu yaptım ve herkes beni eleştirdi. Ama yaptığım şeylerden çok memnunum. Aslında bu konu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü böyle tartışmaları sevmiyorum."

"HER KARARIN SORUMLULUĞUNU BEN ALIYORUM"

"Ama şunu söylemem gerekiyor: Ben bu takımın başantrenörüyüm. Her kararın sorumluluğunu ben alıyorum ve bunu kabul ediyorum."

"Bir antrenör için bir oyuncunun arkasında durmak çok normaldir. Eğer o oyuncu toparlanır ve çok iyi oynarsa, herkes "Koç harika iş çıkardı" der. Ama toparlanmazsa bu kez "Koç neden değiştirmedi?" derler ve suçlu ben olurum."

"BAZI İNSANLAR OYUNCU SEÇİMİMİ ELEŞTİRDİ AMA..."

"Eleştirmek her zaman kolaydır. Mesela İlkin… Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama ilk sette çok kötü oynadı. Sonra maçın geri kalanında inanılmaz hücum etti. Eğer ilk sette onu oyundan çıkarsaydım belki her şey farklı olacaktı."

"Ya da VNL'in ilk haftasında bazı kararları almasaydım, bazı oyunculara güvenmeseydim… Bazı insanlar oyuncu seçimimi ya da aynı oyunculara güvenmeye devam etmemi eleştirdi. Ama ilk hafta çok fazla oyuncu değiştirdim. İkinci hafta da öyle."

"BAZEN TÜRKİYE'Yİ ANLAMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

"Üçüncü haftaya geldiğimizde artık aynı ilk altıya güvenmem mi gerekiyordu, yoksa herkesi memnun etmek için oyuncu değiştirmeye devam mı etmeliydim? Çünkü sürekli "Neden bu oyuncu oynamıyor?", "Neden onu değiştirmiyorsun?” "Neden şu oyuncuyu almıyorsun?" gibi yorumlar geliyor."

"Anlıyorum… Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Ama bazen Türkiye'yi anlamak gerçekten çok zor. Gerçekten çok seviyorum bu ülkeyi ama bazen biraz daha dengeye ihtiyaç var. Çünkü burada oyuncularla birlikte yaptığımız şey gerçekten özel."

"HERKES KONUŞUYOR VE BU BANA KOMİK GELİYOR"

"Dört yıldır çok özel işler başarıyoruz. Ortada sonuçlar var. İnsanlar istediklerini söyleyebilir. Biliyorum, herkes konuşuyor ve bazen bu bana komik geliyor. Ama sonuçta dört yıldır dünyanın en iyi takımlarından biriyiz."

"Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları'nda iyi sonuçlar elde ettik. 2 VNL ve Avrupa şampiyonluğu… Bütün bunlar ortada. Sonuçlar konuşuyor. Biz sahaya çıkıyoruz ve ne yaptığımızı herkese gösteriyoruz."