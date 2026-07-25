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Daniele Santarelli'den FIVB Milletler Ligi açıklaması: 'Altın madalyayla dönmek istiyoruz'

Daniele Santarelli'den FIVB Milletler Ligi açıklaması: 'Altın madalyayla dönmek istiyoruz'

25.07.2026 16:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Daniele Santarelli'den FIVB Milletler Ligi açıklaması: 'Altın madalyayla dönmek istiyoruz'

Daniele Santarelli, Çin'i 3-0 yenerek finale yükselen Filenin Sultanları'nın Brezilya karşısında altın madalya için mücadele edeceğini söyledi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Mücadelenin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ SAVAŞTIK!"

Mücadeleyi değerlendiren Santarelli, "Oldukça mutluyuz. Çok iyi oynadık. Oyunularım taktiklerime cevap verdiler, bu anlamda da iyi bir oyun ortaya koyduk. Takım olarak oynadık. Çok iyi savaştık. Her topa giden, her bloğa çıkan oyuncularımız vardı. Çin de çok iyi hücum ediyordu. Oyuncularıma 'beni dinleyin' dedim. Finale çıkmayı başardık" dedi.

"BREZİLYA, HER ZAMAN BREZİLYA'DIR"

Finaldeki rakibimiz Brezilya ile ilgili de konuşan İtalyan hoca, "Brezilya, her zaman Brezilya'dır. Ben voleybol izlemeye başladığımdan beri her zaman zirvedeler. Ze Roberto gibi çok iyi bir öğretmenleri var, onları geliştirdi. Çok iyi bir final bizi bekliyor" dedi.

"TARAFTARIMIZ İÇİN OYNUYORUZ!"

Taraftarlara da mesaj gönderen deneyimli, çalıştırıcı, "Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Onlar için oynayacağız. Biz kazanmak için oynuyoruz. Altın madalyayla dönmek istiyoruz" sözlerini sarf etti. 

İlgili Konular: #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi #Daniele Santarelli

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