Daniele Santarelli: 'Hücumda hatalar yaptık'

Santarelli, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlup oldukları için üzgün olduğunu kaydeden İtalyan başantrenör, "Bence iyi başladık. Takımda pozitif şeyler gördüm. İlk seti çok iyi geçirdik. Almanya maçındaki gibi iyi oynamıştık. Çok mutluydum. Sonra işler tersine döndü. Hücumda hatalar yaptık. Polonya gibi bir takıma karşı çok daha iyi oynamalısınız. Sonra gergin oynamaya başladık. 4. sette geri döndük. Fakat 5. sette iyi değildik. Üzgünüm çünkü yolumuza daha pozitif bir şekilde devam etmek isterdim. Sonuç önemli ama daha her şey bitmedi. Rakibimiz şimdi Azerbaycan olacak. Artık fazla hata yapamayız. Bu organizasyonda mücadele etmeye devam etmek önemli" ifadelerini kullandı.

Son 16 turundaki rakipleri Azerbaycan hakkında görüşlerini belirten Santarelli, "Rakibimiz Azerbaycan için çalışmam lazım. Uzman oyuncuları olduğunu biliyorum. Grup aşamasında sahalarında oynuyorlardı. Şimdi buraya gelecekler. Onları tamamen çalışmam lazım. Onları çalışmamıştım çünkü rakibimizin kim olacağını bilmiyordum. Aynı zamanda kendimize çalışmalıyız. Dünya üzerindeki bütün takımlara karşı oynayabilmeliyiz. Voleybol kalitemizi yüksek tutmalı ve dengeyi korumalıyız" diye konuştu.