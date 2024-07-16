Danimarka basını duyurdu... Galatasaray'dan sağ beke yeni aday!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:40

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:40

Galatasaray'ın, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert ile ilgilenmeye başladığı iddia edildi.

Danimarka'dan Tipsbladet'in haberine göre; Galatasaray, Jelert için Kopenhag'a bonuslar dahil 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Kopenhag'ın bu teklifi ciddiye aldığı ancak kabul edip etmeme konusunda bir baskı hissetmediği ve aceleye etmeyeceği kaydedildi.

Kopenhag, Galatasaray'dan ödeme konusunda garanti istediği ve ücretin bir kısmını da peşin istediğinin altı çizildi.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNAMAYACAK

Elias Jelert'in Kopenhag'ın salı günü Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyeceği, nedeninin Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri olduğu belirtildi.

97 MAÇTA 9 GOLE ETKİ

Kopenhag altyapısından yetişen Danimarka milli sağ bek Elias Jelert, kulübüyle çıktığı 97 resmi maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.

Jelert, 3 kez Danimarka milli takım formasını giydi.