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Danimarka'da gündem Midtjylland - Beşiktaş maçı: 'Aptalca bir kırmızı kart'
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Danimarka'da gündem Midtjylland - Beşiktaş maçı: 'Aptalca bir kırmızı kart'

31.07.2026 12:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Danimarka'da gündem Midtjylland - Beşiktaş maçı: 'Aptalca bir kırmızı kart'

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladı. Karşılaşma Danimarka basınında geniş yankı uyandırdı.

Danimarka'da gündem Midtjylland - Beşiktaş maçı: 'Aptalca bir kırmızı kart'

Beşiktaş, İstanbul'da 1-0 yendiği Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı deplasmanda da 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. 

Danimarka'da gündem Midtjylland - Beşiktaş maçı: 'Aptalca bir kırmızı kart'

Midtjylland - Beşiktaş maçı Danimarka basınında da geniş yer buldu.

Danimarka'da gündem Midtjylland - Beşiktaş maçı: 'Aptalca bir kırmızı kart'

İşte Danimarka basınından öne çıkanlar:

Berlingske: "FC Midtjylland, Beşiktaş karşısında aldığı yeni mağlubiyetle yine kırmızı kart gördü"

“FCM, Beşiktaş'a 0-2 mağlup olarak Avrupa Ligi elemelerinden elendi. FCM'de bir oyuncu daha kırmızı kart gördü. Perşembe Midtjylland, Türkiye'den Beşiktaş'a 0-2 mağlup oldu ve böylece FCM, Avrupa Ligi eleme turunun ikinci aşamasında Türk takımına 0-3'lük skorla yenilerek elendi.”

Danimarka'da gündem Midtjylland - Beşiktaş maçı: 'Aptalca bir kırmızı kart'

'AYNI BAŞARIYI TEKRARLAYAMAYACAKLAR'

B.T.: "Midtjylland Avrupa Ligi elemelerinden elendi"

"Geçtiğimiz sezon FC Midtjylland, Avrupa Ligi'nin lig aşamasında büyük beğeni toplamıştı, ancak bu sezon aynı başarıyı tekrarlayamayacaklar. Tıpkı geçen hafta İstanbul'daki maçta olduğu gibi, FCM'nin bir oyuncusu kırmızı kart gördü."

Danimarka'da gündem Midtjylland - Beşiktaş maçı: 'Aptalca bir kırmızı kart'

'APTALCA BİR KIRMIZI KART GÖRDÜ'

Ekstra Bladet: "Yeni ihraç - Tullberg için büyük bir sorun"

"FC Midtjylland bir kez daha aptalca bir kırmızı kart gördü ve bu kart maçın sonucunu belirledi; bu durum Mike Tullberg için büyük bir sorun haline geliyor. Orkun Kökçü, FC Midtjylland karşısında iyi performans sergiliyor. Türk orta saha oyuncusu, Midtjylland'a karşı dört kez sahaya çıktı ve üç gol kaydetti."

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