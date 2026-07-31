Danimarka'da gündem Midtjylland - Beşiktaş maçı: 'Aptalca bir kırmızı kart'

“FCM, Beşiktaş'a 0-2 mağlup olarak Avrupa Ligi elemelerinden elendi. FCM'de bir oyuncu daha kırmızı kart gördü. Perşembe Midtjylland, Türkiye'den Beşiktaş'a 0-2 mağlup oldu ve böylece FCM, Avrupa Ligi eleme turunun ikinci aşamasında Türk takımına 0-3'lük skorla yenilerek elendi.”

"Geçtiğimiz sezon FC Midtjylland, Avrupa Ligi'nin lig aşamasında büyük beğeni toplamıştı, ancak bu sezon aynı başarıyı tekrarlayamayacaklar. Tıpkı geçen hafta İstanbul'daki maçta olduğu gibi, FCM'nin bir oyuncusu kırmızı kart gördü."

'APTALCA BİR KIRMIZI KART GÖRDÜ'

Ekstra Bladet: "Yeni ihraç - Tullberg için büyük bir sorun"

"FC Midtjylland bir kez daha aptalca bir kırmızı kart gördü ve bu kart maçın sonucunu belirledi; bu durum Mike Tullberg için büyük bir sorun haline geliyor. Orkun Kökçü, FC Midtjylland karşısında iyi performans sergiliyor. Türk orta saha oyuncusu, Midtjylland'a karşı dört kez sahaya çıktı ve üç gol kaydetti."