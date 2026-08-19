Dansa büyük ilgi

Dans sporları Türkiye’de son yıllarda önemli bir ivme kazanırken branşın okullara da girmesi sporcu sayısını artırdı. Özellikle yaş gruplarında kız sporcu sayısında büyük artış yaşandı. Latin ve Standart branşında Bakırköy bölgesinde eğitim veren Zulu Dans Sporları Akademisi Kulübü, onlarca genç sporcuyu dans sporuna kazandırıyor. Kulüp Başkanı Gökhan Zorluoğlu, dans sporunun Türkiye’nin modern yüzü olduğunu söylerken Bakırköy ve civarındaki tüm spor tutkunlarını dansçı olmaya davet etti.

TDSF Başkanı Barış Korkmaz, Zulu Dans Akademisi’ni ziyaret ederek başkan Gökhan Zorluoğlu ve antrenör kadrosuna sporca hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi sundu.