Darius Karutasu, Cumhuriyet'e konuştu: 'NBA ve Türkiye altyapısı arasında büyük bir kültür farkı var'

NBA, FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen BWB Next Up erkekler kampının kapanış töreni gerçekleştirildi.

Kampta Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, NBA oyuncuları Brook Lopez, Khris Middleton ve Jalen Suggs, NBA efsaneleri Vlade Divac, Danilo Gallinari gibi isimlerden eğitimler alan Türk sporcu Darius Karutasu, Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Kamp süreci hakkında konuşan Karutasu, "NBA efsaneleri ve koçlarıyla çalışmak güzeldi. Burada çok yardımcı oldular küçük ayrıntıları onlardan öğrendik. Onların gelip uyarması, konuşması güzel bir şey. Sporun içindeki küçük ayrıntıları öğrenmek her zaman daha iyi" dedi.

NBA ve Türk basketbolu hakkında konuşan genç sporcu, "NBA ve Türkiye altyapısı arasında büyük bir kültür farkı var. O yüzden kamp süreci biraz zordu ama böyle zor dönemlere, yoğun programlara alışığız" ifadelerini kullandı

Darius Karutasu, kampta gösterdiği performansla bir sonraki NBA All-Star etkinliği kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına katılmaya hak kazandı.