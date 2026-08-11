Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer santrfor transferinde mutlu sona çok yakın. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Trabzonspor Darwin Nunez'i kadrosuna katmak istiyor. Peki, Darwin Nunez kimdir? Darwin Nunez kaç yaşında, nereli? Darwin Nunez hangi takımlarda oynadı?

DARWIN NUNEZ KİMDİR?

Darwin Gabriel Nunez Ribeiro, 24 Haziran 1999 yılında, Uruguay Artigas'da dünyaya geldi. Yoksul bir ailede doğdu; babası Bibiano Nunez bir inşaatçı, annesi Silvia Ribeiro ise süt şişesi satıcısıydı. Nunez, 14 yaşında eski Uruguay milli futbolcusu José Perdomo tarafından keşfedilmeden önce yerel kulüpler La Luz ve San Miguel'de oynadı ve daha sonra Peñarol'ün saflarına katılmak için tek başına başkent Montevideo'ya taşındı.

Nunez, ailesiyle vakit geçirmek için memleketine döndü ve bir yıl sonra Peñarol'a geri döndü. 17 yaşında, onu bir yıldan fazla süreyle sahalardan uzak tutan ve iki ameliyat gerektiren bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi.

DARWIN NUNEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nunez, kariyerine Uruguay takımı Penarol'de başladı. 29 Ağustos 2019'da İspanyol Segunda División kulübü Almería, Nunez'in beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

4 Eylül 2020'de Nunez, Portekiz kulübü Benfica ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulüp, oyuncu için 24 milyon Euro'luk kulüp rekoru bir ücret ödedi. On bir gün sonra, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda PAOK'a karşı 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan maçta, 65. dakikada Pedrinho'nun yerine oyuna girerek kulüp için ilk maçına çıktı.

2021-22 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'a karşı iki gol attı: biri ilk maçta, diğeri ikinci maçta; takımı ise toplamda 6-4'lük skorla elendi. Bu maçlar Jürgen Klopp'un dikkatini çekti ve Liverpool menajeri, Nunez'in "önünde büyük bir kariyer olduğuna" inandığını belirtti. Sezonun altıncı golüyle, Nuno Gomes'in 1998-99 sezonunda belirlediği beş gol rekorunu geçerek, modern Şampiyonlar Ligi tarihinde Benfica'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Sezonu 28 lig maçında 26 golle tamamladı ve Primeira Liga'nın gol kralı olarak Bola de Prata ödülüne layık görüldü, Yılın Takımı ve Yılın Oyuncusu seçildi.

13 Haziran 2022'de Benfica, Premier Lig kulübü Liverpool ile Nunez'in 75 milyon Euro artı 25 milyon Euro ek ödeme karşılığında transferi konusunda anlaşmaya vardı. Ertesi gün kulüp, 64 milyon sterlinlik anlaşmayı doğruladı; ek ödemelerle toplam ücretin daha sonra 85 milyon sterline çıkması olasılığı vardı ve bu da onu Liverpool'un rekor transferi haline getirdi.

9 Ağustos 2025'te Nunez, Suudi Arabistan Pro Ligi kulübü Al-Hilal'e katıldı. Transfer ücretinin bonuslar hariç 53 milyon Euro olduğu bildirildi.