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David Alaba'nın yeni takımı resmen açıklandı

David Alaba'nın yeni takımı resmen açıklandı

24.09.2026 15:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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David Alaba'nın yeni takımı resmen açıklandı

5 yıllık Real Madrid macerasını tamamlayan David Alaba'nın yeni adresi belli oldu

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En son kariyerinde Real Madrid forması giyen David Alaba, Serie A ekibi Udinese'ye transfer oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, David Alaba transferini resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avusturyalı savunma oyuncusunun yeni Udinese futbolcusu olduğu duyuruldu. 

Udinese'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alaba ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tarafların sözlü anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Transferin tamamlanmasının ardından İtalyan ekibi, 34 yaşındaki futbolcuyu resmi olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Alaba, kariyerinde Bayern Münih ve Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydikten sonra Serie A'da yeni bir maceraya başlayacak.

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