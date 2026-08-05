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David Horejs'ten Beşiktaş maçı açıklaması: 'Rövanş için en iyi avantajı elde etmek istiyoruz'

David Horejs'ten Beşiktaş maçı açıklaması: 'Rövanş için en iyi avantajı elde etmek istiyoruz'

5.08.2026 19:35:00
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David Horejs'ten Beşiktaş maçı açıklaması: 'Rövanş için en iyi avantajı elde etmek istiyoruz'

Hradec Kralove Teknik Direktörü David Horejs, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırlayacağı Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. Horejs, İstanbul'daki rövanş için avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek Çekya'nın Hradec Kralove takımında teknik direktör David Horejs, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanacağı FINEP Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Horejs, Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları olduğunu belirterek, "Avrupa kupalarında devasa bir deneyime sahip olan, gerçekten harika oyuncuları bulunan bir rakip. Ancak biz burada sadece rakibe hayranlık duymak istemiyoruz. Mümkün olan en iyi performansı sergilemek ve rövanş için en iyi avantajı elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

Siyah-beyazlıların Çekyalı eski futbolcusu Tomas Sivok'la görüştüklerini söyleyen Horejs, "Aslında Lyon ile oynadıkları maçtan önce konuşmuştuk. Tomas, Beşiktaş'ın gerçekten büyük bir kulüp simgesi, orada altı yıl oynadı, kaptanlık da yaptı. Kulübü çok seviyor ve eğer yarın buraya gelirse maçın bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

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"RÖVANŞ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hradec Kralove şehri için olağanüstü bir akşam olacağını aktaran Horejs, "Baskı bu işin doğasında var çünkü Hradec için olağanüstü bir akşam olacak. Böyle bir rakip geldiğinde, böyle bir maç oynadığımızda stadın tamamen dolu olması beklenen bir şey, bunu hepimiz biliyoruz. Bunu bir yük olarak değil, emeğimizin karşılığı, bir ödül olarak görüyoruz. Tromsö maçında da kafamız böyleydi ve inanıyorum ki yarın cesur, öz güvenli bir performans ortaya koyacağız ve rövanş için elimizden gelen en iyi pozisyonu oluşturacağız. Kendimizden beklediğimiz şey tam olarak bu" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş eşleşmesinde istedikleri sonuçları almayı hedeflediklerini dile getiren 49 yaşındaki teknik direktör, şunları kaydetti:

"Tromsö'yü elemiş ve böyle bir maçı söke söke almış olmamız bizim için olağanüstü bir durum. Biz o maçı hak ettik. Hak ederek tur atladık. Oyuncularla konuşurken ve hazırlık yaparken, takımı doğrudan Beşiktaş'a hazırlıyor olduğumuz konusunda birkaç kez gülüştük. Benim için de bu çok özel bir şey ama oyunculara da söylüyorum, biz buraya tadını çıkarmaya gitmiyoruz. Bu işin altından kalkmak istiyoruz. Durum bu, umarım stattaki taraftarlar bunun tadını çıkarır. Biz de elimizden gelen en iyi performansı sergilemek için her şeyi yapacağız."

Horejs, Tomas Petrasek ve Adam Vlkanova'nın sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Hradec Kralove

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