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David Silva 3 yıllık aranın ardından futbola geri döndü! Yeni kulübüne imzayı attı...

David Silva 3 yıllık aranın ardından futbola geri döndü! Yeni kulübüne imzayı attı...

7.10.2026 20:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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David Silva 3 yıllık aranın ardından futbola geri döndü! Yeni kulübüne imzayı attı...

Hong Kong Premier Lig ekiplerinden Sha Tin, 3 yıl önce futbolu bırakan 40 yaşındaki İspanyol orta saha David Silva'yı renklerine bağladı.
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İspanya Milli Takımı ve Manchester City'nin eski orta saha oyuncusu David Silva, 3 yıllık aranın ardından futbola geri döndü.

Hong Kong Premier Lig ekiplerinden Sha Tin, 40 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

İspanyol yıldız, kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda yaptığı açıklamada, "Sha Tin'e katıldığım için çok mutluyum. Hong Kong'a gidip kültürü, insanları, yemekleri ve tabii ki futbolu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

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2023 YILINDA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Silva, 2023 yazında Real Sociedad'da oynadığı dönemde sezon öncesi hazırlıklarında ciddi bir diz sakatlığı geçirdi.

Yaşadığı sakatlığın ardından futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan İspanyol oyuncu, yaklaşık 3 yıl sonra yeniden futbol oynama fırsatı bulacak.

Sha Tin, Silva'nın kısa süre içerisinde Hong Kong'a giderek takımla antrenmanlara başlayacağını açıkladı. 40 yaşındaki futbolcu, fiziksel olarak hazır hale geldikten sonra maçlarda görev yapacak.

MANCHESTER CITY'DE 10 SEZON FORMA GİYDİ

David Silva, 2010 yılında Manchester City'ye transfer olduktan sonra İngiliz ekibinin önemli oyuncularından biri haline geldi.

İspanyol futbolcu, Manchester City formasıyla 10 sezon geçirdi.

Milli takım kariyerinde ise 125 kez İspanya formasını giyen Silva, 2010 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun da parçası oldu.

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