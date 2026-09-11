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Defne Kurt, 4'üncü altın madalyasını kazandı

Defne Kurt, 4'üncü altın madalyasını kazandı

11.09.2026 19:47:00
Güncellenme:
AA
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Defne Kurt, 4'üncü altın madalyasını kazandı

Milli sporcu Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 4'üncü altın madalyasını kazandı.

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Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti.

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalinde yarıştı.

Finalde 1.07.41'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinci olan Defne Kurt, şampiyonada dördüncü altın madalyasını elde etti.

Yarışmanın ardından bacaklarında ağrı hisseden Defne Kurt, salondan tedbir amaçlı tekerlekli sandalyeyle ayrıldı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı öğrenilen Defne Kurt'un yarın kadınlar 100 metre serbest S10 kategorisinde mücadele etmesi bekleniyor.

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