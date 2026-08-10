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Demir Ege Tıknaz asist yaptı: Braga lige beraberlikle başladı

Demir Ege Tıknaz asist yaptı: Braga lige beraberlikle başladı

10.08.2026 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Demir Ege Tıknaz asist yaptı: Braga lige beraberlikle başladı

Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Braga, 2 kez öne geçtiği Moreirense ile 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, ikinci golün asistini yaptı.

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Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Braga, Moreirense'ye konuk oldu. Braga'da milli futbolcu Demir Ege Tıknaz maça ilk 11'de başladı.

Parque Joaquim de Almeida Freitas Stadyumu'nda oynanan maçta 4 gol çıkarken, takımlar 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Braga'nın gollerini 7. dakikada Navarro, 66. dakikada Pau Victor attı. Demir Ege Tıknaz, ikinci golün asistini yaptı. Moreirense'de Nile John 8, Veloso 90+1'de ağları havalandırdı.

İki takım da yeni sezona birer puanla başladı. Demir Ege Tıknaz, 90+4'te yerini Moutinho'ya bıraktı.

İlgili Konular: #Braga #Demir Ege Tıknaz #Moreirense

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