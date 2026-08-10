Demir Ege Tıknaz asist yaptı: Braga lige beraberlikle başladı

Portekiz Ligi'nin ilk haftasında Braga, Moreirense'ye konuk oldu. Braga'da milli futbolcu Demir Ege Tıknaz maça ilk 11'de başladı.
Parque Joaquim de Almeida Freitas Stadyumu'nda oynanan maçta 4 gol çıkarken, takımlar 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Braga'nın gollerini 7. dakikada Navarro, 66. dakikada Pau Victor attı. Demir Ege Tıknaz, ikinci golün asistini yaptı. Moreirense'de Nile John 8, Veloso 90+1'de ağları havalandırdı.
İki takım da yeni sezona birer puanla başladı. Demir Ege Tıknaz, 90+4'te yerini Moutinho'ya bıraktı.