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Denize girişlerin yasak olduğu yerde boğulan hakem Hakan Ergin hayatını kaybetti

Denize girişlerin yasak olduğu yerde boğulan hakem Hakan Ergin hayatını kaybetti

9.08.2026 17:36:00
Güncellenme:
DHA
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Denize girişlerin yasak olduğu yerde boğulan hakem Hakan Ergin hayatını kaybetti

Eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin, denize girişlerin yasaklandığı plajda boğularak yaşamını yitirdi.
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Zonguldak'ta denize girişler yasaklandığı esnada plajda olan ve bu sırada girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Bir anda dalgaların artması nedeniyle valilik, denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak bu esnada plajda olan 34 yaşındaki Hakan Ergin, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye, polis, itfaiye, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile kıyıya çıkartılan ve boğulma tehlikesi geçiren Hakan Ergin, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ergin, hastanede hayatını kaybetti.

Hakan Ergin'in eski futbolcu olduğu ve hakemlik yaptığı, aynı zamanda Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer yandan Ergin'in yakınları, ölüm haberi sonrası hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

İlgili Konular: #deniz #hakem #boğulma

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