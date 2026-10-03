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Denizli Basket, evinde TOFAŞ'ı 14 sayı farkla devirdi

Denizli Basket, evinde TOFAŞ'ı 14 sayı farkla devirdi

3.10.2026 15:51:00
Güncellenme:
AA
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Denizli Basket, evinde TOFAŞ'ı 14 sayı farkla devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Yukatel Denizli Basket, konuk ettiği TOFAŞ'ı 101-87 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Yukatel Denizli Basket, konuk ettiği TOFAŞ'ı 101-87 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

Yukatel Denizli Basket: Brae 21, Pecarski 14, Victor Bailey 15, Meeks 22, Mahir Ağva 2, Dunn 6, Mustafa Yılmaz, Yaman Alişan, Erten Gazi 11, Egemen Güven 7, Mustapha Amzil 3,

TOFAŞ: Carter 6, Thurman 7, Efe Postel 2, Jones 4, Brown 11, Yiğitcan Saybir 20, Sadık Kabaca 9, Mcneace 6, Nutall 13, Reynolds 9, Leon Apaydın

1. Periyot: 30-22

Devre: 50-36

3. Periyot: 75-61

Beş faulle oyundan çıkan: 39.05 Mahir Ağva (Yukatel Denizli Basket)

İlgili Konular: #Denizli #Tofaş #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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