Derbi öncesi Fenerbahçe'de veda: Anderson Talisca, İstanbul'dan ayrıldı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırırken Talisca da İstanbul'dan ayrıldı.

Tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da kaydedildi.

Anderson Talisca, Al Jazira'ya imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Brezilyalı futbolcunun yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, geldiği ilk sezon 23 maçta 12 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Talisca, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 maçta 27 gol ve 5 asist ile takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri olmuştu.

2026-2027 sezonunda ise Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 7 karşılaşmada 5 gol atan Talisca, toplamda sarı-lacivertli formayla 75 maçta 44 gole ulaştı.