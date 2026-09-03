Derbi öncesi Fenerbahçe'de veda: Anderson Talisca, İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırırken Talisca da İstanbul'dan ayrıldı.
AL JAZIRA'YA İMZA ATACAK
Anderson Talisca, Al Jazira'ya imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Brezilyalı futbolcunun yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da kaydedildi.
FENERBAHÇE KARİYERİ
2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, geldiği ilk sezon 23 maçta 12 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Talisca, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 maçta 27 gol ve 5 asist ile takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri olmuştu.
2026-2027 sezonunda ise Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 7 karşılaşmada 5 gol atan Talisca, toplamda sarı-lacivertli formayla 75 maçta 44 gole ulaştı.