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Derbi öncesi Fenerbahçe'de veda: Anderson Talisca, İstanbul'dan ayrıldı
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Derbi öncesi Fenerbahçe'de veda: Anderson Talisca, İstanbul'dan ayrıldı

3.09.2026 10:16:00
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Cumhuriyet Spor
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Derbi öncesi Fenerbahçe'de veda: Anderson Talisca, İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yollarını ayırıyor. İstanbul'dan ayrılan Brezilyalı yıldızın, Al Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de veda: Anderson Talisca, İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de veda: Anderson Talisca, İstanbul'dan ayrıldı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırırken Talisca da İstanbul'dan ayrıldı.

 

Derbi öncesi Fenerbahçe'de veda: Anderson Talisca, İstanbul'dan ayrıldı

AL JAZIRA'YA İMZA ATACAK

Anderson Talisca, Al Jazira'ya imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Brezilyalı futbolcunun yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da kaydedildi.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de veda: Anderson Talisca, İstanbul'dan ayrıldı

FENERBAHÇE KARİYERİ

2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, geldiği ilk sezon 23 maçta 12 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Talisca, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 maçta 27 gol ve 5 asist ile takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri olmuştu.

2026-2027 sezonunda ise Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 7 karşılaşmada 5 gol atan Talisca, toplamda sarı-lacivertli formayla 75 maçta 44 gole ulaştı.

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