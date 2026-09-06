Derbi sonrası Anderson Talisca'dan paylaşım: 'Alçakgönüllülük ve karakterle, doğru olanı yapın'

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasında büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, sürpriz şekilde sarı lacivertlilerden ayrılarak Al Jazira'ya transfer oldu. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi feshedilirken, Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

32 yaşındaki futbolcu X hesabında, "Giden her şey geri döner. Başarılı olmak mı istiyorsunuz? Kendi egonuzla değil; alçakgönüllülük ve karakterle, doğru olanı yapın. Günün sonunda tavırlar, her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya çıkarır" ifadelerini paylaştı.