Derbi sonrası Fenerbahçeli futbolcu için flaş iddia: 'Bundan sonra da formayı zor görür'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geriye düştüğü maçı Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle kazandı. Fenerbahçe'nin tek golü Milan Skriniar'dan geldi.
Karşılaşmanın ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında derbiyi değerlendirdi.
Yağcıoğlu derbinin ardından, "Oyunun hiçbir yerinde baskı ya da oyuna hükmetmesini görmedim. Uzun bir süre dengeli gitti. İkinci yarıda Beşiktaş, Fenerbahçe takımını mahkum etti ve istediği gibi de oynadı. Önce kazanan takımı tebrik ederim. İsmail Kartal'a yazarım mağlubiyeti. Net. 1 haftadır aynı şeyi söylüyorum, İsmail hocanın derbiye üçlü orta saha çıkması gerek, çünkü Beşiktaş'ın orta sahası güçlü ve dinamik oyunculardan kuruluyor" dedi.
"BUNDAN SONRA DA FORMAYI ZOR GÖRÜR"
İrfan Can Kahveci'nin performansını eleştiren Yağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Ne yaptı, 1 hafta önce kazanan takımı sahaya sürdü. İrfan Can'ı forvet arkası gibi oynattı. Beşiktaş Salih, Orkun ve Olaitan gibi 3 tane dinamik orta saha oyuncusuyla oynadı. Ogün hoca ‘İrfan Can jübilesini yaptı’ dedi, hakikaten doğru söylüyor. Bundan sonra da formayı zor görür gibi geliyor. Bugün bu fırsatı yine iyi kullanamadı. Oyunun boyu uzadı. Kante, müthiş oynadı. Guendouzi'yle ikisi kaldı. Yetmez arkadaş. 3 tane orta sahaya karşı iki kişi bu büyük alanı kontrol edemez. Böyle olduğu zaman ne oldu, her dönen top Beşiktaş atağına dönüştü."
"MAALESEF FENERBAHÇE BU TESTİ GEÇEMEDİ"
Derbi için İlker Yağcıoğlu ayrıca şunları kaydetti:
"İlerleyen dakikalarda çok daha fazla gördük. Kerem de ikinci forvet gibi oynayınca iş Kante ve Guendouzi'ye kaldı o koca alanda ve yeterli performansı mümkün değil gösteremezlerdi. Muriqi'i çıkardı Lukaku'yu aldı, Oğuz'u çıkardı Nene'yi aldı ve teslim bayrağını çekti. Lukaku hiç hazır değil. Böylesine diri biri Beşiktaş'a karşı ne top tutabildi, ne pozisyon üretebildi. Fenerbahçe'nin hücum performansı tamamen bitti. Oyuncuların bireysel performanslarıyla bir şeyler üretmeye çalıştı. 4 maç 2 mağlubiyet. Hiç beklenilen bir durum değil. Benim gözümde bir test maçıydı, maalesef Fenerbahçe bu testi geçemedi."