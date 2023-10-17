Derbilerin yıldızı Okan Buruk!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, derbi maçlarındaki performansı ile dikkatleri üstüne çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:18
Derbilerin yıldızı Okan Buruk!
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 7 derbide 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı

İşte Okan Buruk'un derbi performansı:

Trabzonspor 0-0 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Beşiktaş 3-1 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe 

Galatasaray 2-0 Trabzonspor


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