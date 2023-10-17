Derbilerin yıldızı Okan Buruk!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, derbi maçlarındaki performansı ile dikkatleri üstüne çekti.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.
Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 7 derbide 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı
İşte Okan Buruk'un derbi performansı:
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 3-1 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
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