Derbinin anahtarı: Orta saha

10 Nisan 2022 Pazar, 09:38

Galatasaray'ın derbi planı belli oldu. Aslan'ın hocası Torrent, maçın anahtarı olarak orta sahayı belirledi. Merkezi Berkan, Taylan ve Cicaldau üçlüsüyle tutmak isteyen İspanyol çalıştırıcı, Kadıköy'de önce Fenerbahçe'nin hızını kesmeyi, ardından kontralarla sonuca gitmeyi planlıyor. Takım savunmasını ikinci bölgede başlatacak olan Torrent, top buraya gelene kadar Fenerbahçe'nin oyununa müsaade edecek. Bu sırada tüm koridorların kapatılmasını ve kesinlikle rakibe boşluk bırakılmamasını isteyen Torrent, pozisyon ikinci bölgeye yaklaştığında alanı daraltarak en kısa sürede topun kendilerine geçmesini bekliyor. Yine merkezdeki üçlüden savunma arkasına atılacak toplarla kanat oyuncularını pozisyona sokmalarını isteyen Torrent, bu şekilde Fenerbahçe savunmasının dengesini bozmaya çalışacak.

Derbi mesajları iddialı

Olası bir Fenerbahçe zaferinin, kendisinin kulüpteki geleceğini sağlamlaştıracağını düşünen Domenec Torrent, hafta içinde yaptığı iddialı açıklamalarla, galibiyete ne kadar çok inandığını da dile getirmiş oldu. "Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız" diyen 59 yaşındaki teknik adam, "Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, bu kulüp için, bu arma için, Galatasaray taraftarı için kalan tüm maçlarımızı da kazanmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.