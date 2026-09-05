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Derbiye saatler kala: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi
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Derbiye saatler kala: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi

5.09.2026 13:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Derbiye saatler kala: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi öncesi sarı-lacivertlilerde Marco Asensio gelişmesi yaşandığı iddia edildi.

Derbiye saatler kala: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Derbiye saatler kala: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio, dün itibarıyla çalışmalara başlamıştı. İspanyol yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Derbiye saatler kala: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi

HT Spor'da yer alan habere göre, Marco Asensio'nun Beşiktaş derbisinin kadrosunda olması bekleniyor. Ancak yıldız futbolcu maça ilk 11'de başlamayacak.

Derbiye saatler kala: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi

Öte yandan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu da bu karşılaşmayla kadroya geri dönecek. Milli futbolcu, İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde yeniden formasına kavuşacak.

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