Derbiye saatler kala: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio, dün itibarıyla çalışmalara başlamıştı. İspanyol yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
HT Spor'da yer alan habere göre, Marco Asensio'nun Beşiktaş derbisinin kadrosunda olması bekleniyor. Ancak yıldız futbolcu maça ilk 11'de başlamayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu da bu karşılaşmayla kadroya geri dönecek. Milli futbolcu, İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde yeniden formasına kavuşacak.