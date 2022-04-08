Dernekler Masası, Galatasaray'ın son 3 mali genel kurulunu inceleme altına aldı

08 Nisan 2022 Cuma, 07:00

Dernekler Masası müfettişleri, yaptıkları denetimde Galatasaray’ın 2018’den beri gerçekleştirdiği mali genel kurulları inceleme altına aldı. Müfettişlerin, 1 Nisan’dan itibaren kulüpte, toplantı tutanaklarını ve görüntülerini incelediği öğrenildi. Bir usulsüzlük tespiti halinde, Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin idari bakımdan ibra edilmediği 26 Mart’taki mali genel kurulun iptal olup olmayacağı, 30 Nisan’daki olağanüstü seçimin yapılıp yapılmayacağı tartışılmaya başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp, incelemenin sonucunun henüz kendilerine iletilmediğini belirtip, “Seçim takvimi, bütün bu incelemeden bağımsız olarak devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

"YETKİ MAHKEMEDE"

Eski G.Saray Başkan Yardımcısı ve avukat Rezan Epözdemir, “Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün yetkisi hukuka aykırılık varsa eksikliklerin giderilmesini talep etme ve dernek yöneticilerine idari para cezası vermedir. Genel kurul kararını iptal yetkisi asliye hukuk mahkemelerindedir. Toplantıda hazır bulunan üyeler 1 ay, toplantıya katılmayanlar kararı öğrenmesinden itibaren 1 ay içinde asliye hukuk mahkemesine başvurup iptal davası açabilir. İptal davası için mahkemeye başvurulursa, tedbir kararı verilirse, genel kurul kararının yürütülmesi tedbiren durdurulmuş olur veya dava sonucu iptal kararı verilirse genel kurul kararı iptal edilmiş olur” dedi. Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçim kararını, tüzüğün 28/1 maddesi gereği yönetim kurulu kararıyla aldığını açıklamıştı.