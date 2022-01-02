DeRozan son saniyede takımını galibiyete taşıdı
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan karşılaşmada Chicago Bulls’a galibiyeti getiren üçlük Demar DeRozan’dan geldi.
Chicago Bulls, deplasmanda oynadığı Washington Wizards karşılaşmasını 119-120 kazanarak üst üste yedinci galibiyetini aldı.
Karşılaşmada takımına galibiyeti getiren üçlüğü atan Demar DeRozan, 28 sayı 9 ribauntluk katkı sağlarken, takım arkadaşı Zach LaVine ise 35 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu.
Washington Wizards’ın oyuncusu Kyle Kuzma’nın 29 sayı 12 ribauntluk performansı ise galibiyet için yeterli olmadı.
ARKA ARKAYA İKİNCİ SON SANİYE ÜÇLÜĞÜ
Demar DeRozan, Chicago Bulls’un deplasmanda 106-108 kazandığı Indiana Pacers karşılaşmasında da son saniye üçlüğü ile galibiyeti getirmişti.
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