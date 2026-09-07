Millî voleybolcu Derya Cebecioğlu'nun yaşamı araştırılıyor. 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları ile altın madalya kazanan Derya Cebecioğlu, En İyi Smaçör Ödülü'nün de sahibi oldu. Peki, Derya Cebecioğlu kimdir, kaç yaşında? Derya Cebecioğlu hangi takımda oynuyor?

DERYA CEBECİOĞLU KİMDİR?

Derya Cebecioğlu 24 Ekim 2000'de Mersin'de doğdu ve 14 yaşındayken VakıfBank altyapısına girdi. Yerel ve uluslararası düzeyde başarılar kazan VakıfBank altyapı takımları ve Türkiye küçükler millî voleybol takımlarında yer aldı. 2018 U20 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi smaçör, 2019 U20 Dünya Şampiyonası'nda ise turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 2018 yılında VakıfBank ana takımında oynamaya başladı. Aynı yıl VakıfBank 2018-19 Sultanlar Ligi ve 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazandı, 2018-19 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise üçüncü oldu. Yıl içinde Türkiye kadın millî voleybol takımında yer almaya başladı.

Daha sonra Yeşilyurt'a kiralandı, takımıyla 2021 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğuna ulaştı. 2021-22 sezonunda VakıfBank'a geri dönerek, takımıyla 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğuna ulaştı.

DERYA CEBECİOĞLU HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Türkiye - Vakıfbank II (2014-17)

Türkiye - Bahçelievler Voleybol Kulübü (2017-18)

Türkiye - VakıfBank (2018-19)

Türkiye - Yeşilyurt (2019-21)

Türkiye - VakıfBank (2021-2023)

Japonya - Kurobe AquaFairies (2023-24) (ilk yarı)

Türkiye - VakıfBank (2024-2026)

Türkiye - Türk Hava Yolları (2026-günümüz)