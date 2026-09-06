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Derya Cebecioğlu: 'Takım arkadaşlarımı çok seviyorum'

Derya Cebecioğlu: 'Takım arkadaşlarımı çok seviyorum'

6.09.2026 23:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Derya Cebecioğlu: 'Takım arkadaşlarımı çok seviyorum'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Derya Cebecioğlu, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası zaferinin ardından görüşlerini aktardı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Derya Cebecioğlu, Avrupa şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

Derya Cebecioğlu, "Gerçekten tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İstanbul'da seyircimizin önünde Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, gurur duyuyorum" dedi.

"BU MAÇLARIN MOTİVASYONA İHTİYACI YOK"

Başarılı isim, "Bu tarz maçların motivasyonu, ekstra odaklanmaya ihtiyaç yok, Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Çok mutlu ve gururluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum" sözlerini sarf etti.

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