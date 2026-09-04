Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev derbi öncesi siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mesaisi sürüyor.
Son maçta Arca Çorum Futbol Kulübünü 6-2 mağlup eden Siyah Beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle taraftarını mutlu etmek istiyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun sahaya çıkarmayı planladığı 11, büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Siyah Beyazlıların kalesini Alexander Nübel koruyacak.
Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz görev yapacak. Stoper tandeminin Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinden oluşması planlanıyor.
Savunmanın önünde Salih Özcan şans bulacak. Milli futbolcunun önünde Kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaitan forma giyecek. Sağ kanatta Vaclav Cerny, sol kanatta Leandro Trossard oynayacak.
Önceki hafta hat-trick yapan Dusan Vlahovic, Fenerbahçe karşısında da Beşiktaş’ın en önemli gol umudu olacak.