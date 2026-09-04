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Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı
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Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı

4.09.2026 10:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak dev derbide Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano ilk 11 için kararını verdi.

Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev derbi öncesi siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mesaisi sürüyor.

Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı

Son maçta Arca Çorum Futbol Kulübünü 6-2 mağlup eden Siyah Beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle taraftarını mutlu etmek istiyor.

Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı

TRT Spor'da yer alan habere göre, Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun sahaya çıkarmayı planladığı 11, büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Siyah Beyazlıların kalesini Alexander Nübel koruyacak. 

Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı

Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz görev yapacak. Stoper tandeminin Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinden oluşması planlanıyor.

Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı

Savunmanın önünde Salih Özcan şans bulacak. Milli futbolcunun önünde Kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaitan forma giyecek. Sağ kanatta Vaclav Cerny, sol kanatta Leandro Trossard oynayacak.

Dev derbi öncesi... Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic kararı

Önceki hafta hat-trick yapan Dusan Vlahovic, Fenerbahçe karşısında da Beşiktaş’ın en önemli gol umudu olacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Vincenzo Italiano

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