Türk kadın voleybolunun genç yeteneklerinden Dilay Özdemir, kulüp kariyerinin yanı sıra milli takımda da forma giydi. Peki, Dilay Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Voleybolcu Dilay Özdemir hangi takımlarda oynadı?

DİLAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Dilay Özdemir 15 Ağustos 2005 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'nda pasör olarak oynayan Türk Millî voleybolcu. Eczacıbaşı altyapısında yetişen voleybolcu sırasıyla Beşiktaş ve Karayolları'nda forma giydi.

DİLAY ÖZDEMİR'İN KİŞİSEL HAYATI

Babası, milli formayı 200'ün üzerinde kez giymiş olan ve halihazırda antrenörlük yapmakta olan Barış Özdemir'dir.

DİLAY ÖZDEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Türkiye Eczacıbaşı II (2020-21)

Türkiye Eczacıbaşı (2021-23)

Türkiye Beşiktaş (2021-23) (çifte lisans)

Türkiye Karayolları (2023-24) (kiralık)

Türkiye Beşiktaş (2024-2025)[5][6]

Türkiye Eczacıbaşı (2025-günümüz)