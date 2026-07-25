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Dinamo Zagreb ve Olympiakos iddialarının ardından... Fenerbahçe'den Dominik Livakovic için transfer açıklaması

Dinamo Zagreb ve Olympiakos iddialarının ardından... Fenerbahçe'den Dominik Livakovic için transfer açıklaması

25.07.2026 17:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dinamo Zagreb ve Olympiakos iddialarının ardından... Fenerbahçe'den Dominik Livakovic için transfer açıklaması

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

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Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic hakkında son günlerde basına yansıyan transfer haberleriyle ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren futbolcumuz Dominik Livakovic için basına yansıyan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

İddia edildiği gibi Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden, haberlerde belirtilen rakamlarda Kulübümüze ulaşmış herhangi bir resmi teklif bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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