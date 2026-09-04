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Disiplin soruşturması başlatılmıştı... UEFA'dan Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a ceza

Disiplin soruşturması başlatılmıştı... UEFA'dan Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a ceza

4.09.2026 20:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Disiplin soruşturması başlatılmıştı... UEFA'dan Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a ceza

UEFA, Lyon müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi'ye 4, ve Mason Greenwood'a ise 1 maç ceza verdi.

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UEFA; Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'ye 4, Mason Greenwood'a 1 maç ceza verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, cezaların Lyon müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle verildiği ifade edildi.

Guendouzi, bu 4 maçın 2’sini bu sezon çekecek, 2'sini ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Greenwood ise Roma maçında sahada olacak.

Fransız ekibi ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibini saf dışı bırakarak adını Devler Ligi'ne yazdırmıştı.

Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Kupa 1'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Mason Greenwood #Matteo Guendouzi

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