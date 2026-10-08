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Disiplinsiz davranışları gündem oldu: Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi

Disiplinsiz davranışları gündem oldu: Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi

8.10.2026 11:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Disiplinsiz davranışları gündem oldu: Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi

Türkiye - Fransa maçında sakatlanan ve iki haftadır sahalardan uzak olan Kylian Mbappe'nin disiplinsiz davranışları, kulübü Real Madrid'de tepkiye neden oldu.

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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin saha dışındaki disiplinsiz tavırlarının İspanyol kulübünde hoşnutsuzluk yarattığı öne sürüldü.

L'Equipe'in haberine göre; Fransa'nın Türkiye'yi 1-0 yendiği Uluslar A Ligi 1. Grup maçının tek golünü attıktan sonra dizinden sakatlanan Mbappe'nin, dinlenmesi gerekirken Paris'teki bir gece kulübüne gitmesi tepkilere neden oldu.

Haberde, Fransız yıldızın dizinden problem yaşamasına rağmen İsviçre'de bisiklete binmesi ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmasının da pek çok Madrid taraftarı ve İspanyol medyası tarafından profesyonellikten uzak bir davranış olarak değerlendirildiği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcunun, fazla bireysel ve yeterince temkinli bulunmayan tavırlarının kulüp içinde rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.

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