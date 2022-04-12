Diyarbekirspor kalecisi, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da kaleci Atakan Akyol'un, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 15:45
Diyarbekirspor kalecisi, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da kaleci Atakan Akyol'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı. 22 yaşındaki file bekçisinin Serik Belediyespor maçında yediği gollerin şüpheli olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Nisan'da oynadığımız Serik Belediyespor maçıyla ilgili yaptığımız analizde kalecimiz Atakan Akyol'un yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."


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