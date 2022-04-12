Diyarbekirspor kalecisi, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da kaleci Atakan Akyol'un, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da kaleci Atakan Akyol'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı. 22 yaşındaki file bekçisinin Serik Belediyespor maçında yediği gollerin şüpheli olduğu belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"10 Nisan'da oynadığımız Serik Belediyespor maçıyla ilgili yaptığımız analizde kalecimiz Atakan Akyol'un yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."
Önemli Bilgilendirme; pic.twitter.com/SsY7DbTjEL— Diyarbekirspor (@_Diyarbekirspor) April 11, 2022
Video Haberler
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
- Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
- İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
- 150 hane tehdit altında: Mahalle santim santim kayıyor
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşiktaş'tan Sörloth ve Talisca sözleri!
- Ortağına 'asitli' saldırıda bulunan kişi tutuklandı
- Mahkeme, HES projesini iptal etti
- İşte nedeni: Pembeye bürünen göl, kahverengi oldu
- İngiltere'de Boris Johnson'ın cezası belli oldu
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- MHP'den Mevlüde Yalçıner açıklaması
- 'Molnupiravir'in kullanıldığı hasta grubu genişletildi
- Göçmen flamingolar bu yıl da geldİ
- New York metrosunda silahlı saldırı