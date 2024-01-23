Djiku ve Amartey'den iyi haber: Gana Afrika Uluslar Kupası'na veda etti

Yayınlanma: 23.01.2024 - 08:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:32

Afrika Kupası B Grubu'nda Chiquinho Conde'nin ekibi Mozambik ile Chris Hughton'un ekibi Gana karşı karşıya geldi.

Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

2-2 biten maçta Gana'nın gollerini 15 ve 70. dakikalarda iki ayrı penaltıdan Jordan Ayew atarken, Mozambik'in gollerini 90+1'de penaltıdan Geny Catamo ve 90+4'te Reinildo Mandava kaydetti.

Karşılaşmada Alexander Djiku 90 dakika forma giyerken, Daniel Amartey 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte grubu 2'şer puanla tamamlayan iki takım da turnuvaya veda ederken, Gana averaj farkıyla grubu 3. sırada tamamladı. Buna rağmen 2 puanda kalan Gana'nın en iyi üçüncüler arasına girme ihtimali kalmadı.