Doğu Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın şiddetli sağanak bekleniyor.

AA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 12:33
Doğu Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 


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