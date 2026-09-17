Dolmabahçe'de Marsilya'yı 4 golle devirdi: Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne harika başlangıç

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı Siyah-Beyazlılar 4-1 kazandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, 15. dakikada İlhan Fakılı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Marsilya, 29. dakikada Keyliane Abdallah ile bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona ererken temsilcimiz Beşiktaş, 56. dakikada Vaclav Cerny'nin attığı golle yeniden öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra Beşiktaş'ta bu kez Amir Murillo sahneye çıktı ve 59. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Ernest Poku, farkı 3'e çıkaran golü attı ve skor 4-1'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Beşiktaş oldu. Marsilya ise lig aşamasına puansız başladı.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü, Hoffenheim'a konuk olacak. Marsilya ise aynı gün Olympiakos'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 4-1 Marsilya

93' Fabio Miretti, yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

82' Beşiktaş’ta iki oyuncu değişikliği: Olaitan ve İlhan oyundan çıkarken, Miretti ile Oh oyuna girdi.

81' GOL | Olaitan, faullere rağmen ayakta kaldı ve pasını Poku’ya çıkardı. Poku’nun vuruşu ağlarla buluştu. Beşiktaş farkı üçe çıkardı.

72' Marsilya’da Harit, yaptığı faulün ardından hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.

70' Beşiktaş’ta iki oyuncu değişikliği: Orkun ve az önce sakatlanan Cerny oyundan çıkarken, Poku ile Ndidi oyuna dahil oldu.

67' DİREK | İlhan soldan müthiş geldi, topu sağına çekip harika bir falsoyla vurdu, Top direkten döndü! Beşiktaş 4. gole çok yaklaştı.

67' Marsilya’da oyuncu değişikliği: Maupay oyundan çıkarken, Gouiri oyuna dahil oldu.

59' GOL | Orkun’un kullandığı köşe vuruşunda Murillo kafayı vurdu, top ağlarla buluştu. Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.

58' Marsilya’da golün ardından iki oyuncu değişikliği geldi. Ulisses Garcia ve Angel Gomes oyundan çıkarken, Emerson ile Paixao oyuna dahil oldu.

56' GOL | Orkun’un pasında Cerny sağdan içeri kat etti, sol ayağıyla nefis bir plase çıkardı ve topu ağlara gönderdi. Beşiktaş yeniden önde.

45' Çok etkili geldik! Murillo içeriye çevirdi, Vlahovic müthiş şekilde Orkun’a aktardı. Orkun’un şutunu kaleci çıkardı.

30' GOL Marsilya savunmamızı boş yakaladı. Abdallah topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.

15' GOL | Müthiş paslaşmaların ardından Olaitan’ın harika pasıyla gelişen ikili oyunda genç İlhan topu ağlara gönderdi

10' Agbadou, yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

4' Beşiktaş maça çok etkili başladı! Cerny’nin ortasında Vlahovic göğsüyle kontrol etti, vuruşu yan ağlarda kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Haydi Beşiktaş.