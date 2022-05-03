Domenec Torrent ile yolların ayrılacağı iddia edildi
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Fatih Terim’in yerine teknik direktörlüğe getirdiği Domenec Torrent’le hafta içinde masaya oturup yolları ayıracak.
Fatih Terim’in yerine 14 Ocak’ta göreve getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas’ın sabrını taşırdı.
SEZON SONU BEKLENMEYECEK
Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün de birlikte çalışmayı düşünmediği Torrent’in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.
HAFTA İÇİ AYRILIK İÇİN MASAYA OTURULACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre; Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.
3 MAÇLIĞINA TAKIMIN BAŞINA HAKAN BALTA GEÇECEK
Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı’nı çalıştıran Hakan Balta yapacak. Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.
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