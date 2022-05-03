Domenec Torrent ile yolların ayrılacağı iddia edildi

03 Mayıs 2022 Salı, 19:13

Fatih Terim’in yerine 14 Ocak’ta göreve getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas’ın sabrını taşırdı.

SEZON SONU BEKLENMEYECEK

Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün de birlikte çalışmayı düşünmediği Torrent’in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.

HAFTA İÇİ AYRILIK İÇİN MASAYA OTURULACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.

3 MAÇLIĞINA TAKIMIN BAŞINA HAKAN BALTA GEÇECEK

Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı’nı çalıştıran Hakan Balta yapacak. Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.