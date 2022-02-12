Domenec Torrent'e göre Sarı-Kırmızılılar'ın tek eksiği gol
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ile çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Domenec Torrent, tek eksiklerinin gol olduğunu belirtti.
Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken; son 14 maçta sadece 1 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Bu maçla birlikte Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 5. karşılaşmasına çıktı. Cimbom, söz konusu mücadelelerde 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.
Torrent, Kayserispor maçını yorumladı ve "İkinci yarıda belli bir süre oyunu rakibi bırakınca formatımızı değiştirdik. Rakip bir gol şansı buldu. Biz 7 tane bulduk. İyi sonuçlar alamadığında takımların bu tarz şeyler başına geliyor. Sanırım yüzde 64 topa sahiptik. Fırsat yaratmadığınızda topa sahip olmanızın anlamı yok. Ama bu maçta fırsatlar da bulduk" dedi.
"Takımdaki problemi nasıl çözmeyi düşünüyorsun" sorusuna Torrent, "Şu anda eksiğimiz gol. Bu maçı kazansaydık çözülmüş olacaktı. Çünkü gol atamadığımız zaman sorun devam ediyor. Durumu değiştirmeyi en çok isteyenler oyuncularımız. Efor sarfetmediklerini kimse söyleyemez. Kupadan elendikleri maçı hatırlattı bu maç. O maçta da çok pozisyon bulmuşlardı. Aslında ne kadar çok fırsat olursa olsun daha fazla gol atmak mesele. Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk" yanıtını verdi.
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