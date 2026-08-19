Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu

Fenerbahçe'de kadro planlaması ve transferle ilgili çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki yabancı kuralı nedeniyle bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlarken bu isimlerden biri Dominik Livakovic.
Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'ye geri dönen Livakovic'in yeniden Dinamo Zagreb ile anlaşabileceği belirtilmişti.
TRT Spor'da yer alan habere göre ise İspanya La Liga devi Barcelona, deneyimli kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
BARCELONA'NIN PLANI
Barcelona'nın Livakovic'i bonservisiyle transfer etmek istediği ve ilk sezon başka bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü ifade edildi. Livakovic'in transferiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
LIVAKOVIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ
Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb'den 2023'te transfer olmuştu. 31 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını İspanya LaLiga ekibi Girona'da, ikinci devreye ise eski takımı Dinamo Zagreb'de geçirmişti.
Livakovic, Fenerbahçe formasıyla 74 maçta sahaya çıkarken kalesinde 80 gol gördü. Deneyimli kaleci 24 maçta ise gole izin vermedi.