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Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu
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Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu

19.08.2026 16:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'e İspanya La Liga devi Barcelona'nın talip olduğu iddia edildi.

Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu

Fenerbahçe'de kadro planlaması ve transferle ilgili çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki yabancı kuralı nedeniyle bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlarken bu isimlerden biri Dominik Livakovic.

Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu

Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'ye geri dönen Livakovic'in yeniden Dinamo Zagreb ile anlaşabileceği belirtilmişti.

Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu

TRT Spor'da yer alan habere göre ise İspanya La Liga devi Barcelona, deneyimli kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu

BARCELONA'NIN PLANI

Barcelona'nın Livakovic'i bonservisiyle transfer etmek istediği ve ilk sezon başka bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü ifade edildi. Livakovic'in transferiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu

LIVAKOVIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb'den 2023'te transfer olmuştu. 31 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını İspanya LaLiga ekibi Girona'da, ikinci devreye ise eski takımı Dinamo Zagreb'de geçirmişti. 

Dominik Livakovic'e Barcelona kancası: İspanyol devinin planı belli oldu

Livakovic, Fenerbahçe formasıyla 74 maçta sahaya çıkarken kalesinde 80 gol gördü. Deneyimli kaleci 24 maçta ise gole izin vermedi.

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