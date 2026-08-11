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Donald Trump'tan eleştirilerin odağındaki Infantino'ya destek: 'Korkunç bir hata olur'

Donald Trump'tan eleştirilerin odağındaki Infantino'ya destek: 'Korkunç bir hata olur'

11.08.2026 10:49:00
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AA
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Donald Trump'tan eleştirilerin odağındaki Infantino'ya destek: 'Korkunç bir hata olur'

Eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya Donald Trump'tan destek geldi. Trump, Infantino'nun görevden alınmasının "korkunç bir hata" olacağını söyledi.
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ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun görevden alınmasının "korkunç bir hata" olacağını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Infantino'nun görevindeki performansını övdü.

"Harika bir iş çıkarıyor. Tarihin en başarılı Dünya Kupası'na, hem de dört kat farkla, başkanlık etti" ifadelerini kullanan Trump, Infantino'nun görevden ayrılması halinde Dünya Kupası'nın gelecekte aynı ölçüde başarılı veya karlı olamayacağını savundu.

Trump, FIFA Başkanı Infantino'nun görevden alınmasının "korkunç bir hata" olacağını kaydetti.

INFANTİNO'NUN PLANI

İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan haberde, FIFA Başkanı Infantino'nun, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planladığı belirtilmişti.

Gelen tepkiler üzerine FIFA, plan kapsamında yapılan hatalar nedeniyle özür dilemiş, teklifin "artık gündemden çıkarıldığını" açıklamıştı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), dün yapılan ortak açıklamayla Infantino'ya tepki göstermişti.

İlgili Konular: #FIFA #Donald Trump #Gianni Infantino

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