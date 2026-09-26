Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dorgeles Nene 2 golle yıldızlaştı, Mali 3 puanı kaptı

Dorgeles Nene 2 golle yıldızlaştı, Mali 3 puanı kaptı

26.09.2026 09:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dorgeles Nene 2 golle yıldızlaştı, Mali 3 puanı kaptı

Mali, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Dorgeles Nene'nin 2 gol attığı maçta Yeşil Burun Adaları'nı 3-1 mağlup etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mali ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 26 Mart Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mali 3-1'lik skorla kazandı.

Mali, 5. dakikada Ange Tia ile öne geçti.

Yeşil Burun Adaları, Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın 10. dakikadaki frikik golüyle eşitliği sağladı.

Mali, Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin 39 ve 51. dakikalarda attığı gollerle 3 puanı kaptı.

Bu sonucun ardından Mali, elemelere 3 puanla başladı. Yeşil Burun Adaları ise puanla tanışamadı.

Mali, bir sonraki maçında Liberya ile 29 Eylül'de karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise aynı gün Ruanda'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #Mali #Yeşil Burun Adaları

İlgili Haberler

Aston Villa maçı öncesi... UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi
Aston Villa maçı öncesi... UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi Fenerbahçe, 4 maçlık men cezası alan Matteo Guendouzi'nin cezasının 3 maça düşürüldüğünü ve Aston Villa ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceğini açıkladı.
FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı: İşte cezanın kalkması için tek şart
FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı: İşte cezanın kalkması için tek şart FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezası, söz konusu borcun ödenmesi halinde kaldırılabilecek.
Euroleague'de perdeyi galibiyetle açtı: Fenerbahçe Tarfin, Bologna'yı mağlup etti
Euroleague'de perdeyi galibiyetle açtı: Fenerbahçe Tarfin, Bologna'yı mağlup etti Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında sahasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.