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Dört yıllık hasret sona eriyor: Diego Forlan'dan Torreira kararı
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Dört yıllık hasret sona eriyor: Diego Forlan'dan Torreira kararı

5.09.2026 10:57:00
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Cumhuriyet Spor
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Dört yıllık hasret sona eriyor: Diego Forlan'dan Torreira kararı

Galatasaray'ın 30 yaşındaki ön liberosu Lucas Torreira, hasret kaldığı Uruguay Milli Takımı'nın formasına yeniden kavuşmak üzere.

Dört yıllık hasret sona eriyor: Diego Forlan'dan Torreira kararı

Uruguay Milli Takımı'nda, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Marcelo Bielsa'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Diego Forlan Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile oynanacak hazırlık maçlarının geniş kadrosunu açıkladı.

Dört yıllık hasret sona eriyor: Diego Forlan'dan Torreira kararı

Forlan'ın açıkladığı 46 kişilik listede Galatasaray'ın ön liberosu Lucas Torreira da yer aldı. 

Dört yıllık hasret sona eriyor: Diego Forlan'dan Torreira kararı

30 yaşındaki futbolcu, Bielsa'nın görev süresi boyunca sadece bir kez milli takıma çağrılmış ancak forma şansı bulamamıştı. 40 kez milli olan Torreira, 2022 yılından bu yana Uruguay formasını giymeye hasret kalmıştı.

Dört yıllık hasret sona eriyor: Diego Forlan'dan Torreira kararı

İşte Uruguay Milli Takımı'nın 46 kişilik geniş kadrosu:

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