Dört yıllık hasret sona eriyor: Diego Forlan'dan Torreira kararı

Uruguay Milli Takımı 'nda, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Marcelo Bielsa'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Diego Forlan Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile oynanacak hazırlık maçlarının geniş kadrosunu açıkladı.

30 yaşındaki futbolcu, Bielsa'nın görev süresi boyunca sadece bir kez milli takıma çağrılmış ancak forma şansı bulamamıştı. 40 kez milli olan Torreira, 2022 yılından bu yana Uruguay formasını giymeye hasret kalmıştı.